Communiqué de la Présidence de la République

Le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu jeudi un coup de fil du président de la République arabe d’Égypte, Abdel Fattah al-Sissi.

Abdel Fattah al-Sissi a présenté ses vœux à l’occasion du début du mois béni du Ramadan au chef de l’Etat et au peuple azerbaïdjanais, soulignant la détermination de l’Egypte à élargir la coopération avec l’Azerbaïdjan dans l’intérêt des deux peuples.

Le président azerbaïdjanais a présenté ses remerciements pour l’appel téléphonique et les vœux, et pour sa part, a exprimé ses vœux à Abdel Fattah al-Sissi et au peuple égyptien pour le début du Ramadan.

Le chef de l’Etat azerbaïdjanais a également déclaré que l’Azerbaïdjan souhaitait renforcer l’amitié et la coopération avec l’Egypte, et a exprimé ses vœux de prospérité et de développement à l’Etat et au peuple égyptiens.