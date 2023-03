104 jours s’écoulent du début de la manifestation pacifique sur la route Latchine-Khankendi

Choucha, 25 mars, AZERTAC

La manifestation pacifique des militants écologistes et des jeunes volontaires sur la route Latchine-Khankendi contre l’exploitation illégale de gisements miniers, en particulier des gisements d'or Qyzylboulag et de cuivre et molybdène de Demirli, situés dans les territoires azerbaïdjanais, où le contingent russe de maintien de la paix est temporairement déployé, entre dans son 104e jour.

Le temps est ensoleillé à Choucha.

Toutes les mesures de sécurité ont été prises par les forces de l’ordre dans la zone.

Les manifestants continuent de scander divers slogans en anglais et en russe appelant à la fin de l’écocide contre l’Azerbaïdjan, ainsi qu’à la surveillance des gisements minéraux de l’Azerbaïdjan dans les zones où le contingent russe de maintien de la paix a été temporairement déployé.

Le passage libre des différents types de véhicules, y compris les ambulances et les convois humanitaires, est assuré et la route est ouverte à des fins humanitaires.

Il convient de noter que la manifestation pacifique sur la route Latchine-Khankendi, traversant le territoire de Choucha, avait été lancée depuis le 12 décembre dernier.