Une heure pour la planète : le chef de l’ONU appelle à éteindre les lumières

Bakou, 25 mars, AZERTAC

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, appelle les gens dans le monde entier à éteindre les lumières samedi 25 mars à 20h30, heure locale, un geste symbolique qui est un appel à l’action pour sauver la planète et construire un avenir durable, indique le site officiel de l’ONU.

« Chaque année, à l'occasion d’Une heure pour la planète, des millions de personnes dans des centaines de villes du monde entier éteignent les lumières », a souligné le Secrétaire général dans un message vidéo.

« C'est un appel à l'action : faire la paix avec la nature, intensifier massivement l'action en faveur du climat et sauver notre planète », a-t-il ajouté. « C'est aussi un rappel que chacun d'entre nous peut jouer son rôle - à petite ou grande échelle - pour protéger notre habitat commun et préserver notre avenir ».

« Chaque minute et chaque heure comptent », a plaidé le Secrétaire général. « Dans l'obscurité, construisons un avenir plus lumineux et plus durable pour tous, partout dans le monde ».

Il est urgent d'agir

L’événement Une heure pour la planète est organisé par le WWF (World Wildlife Fund), sous le thème cette année, « la plus grande heure pour la planète », exprimant l'urgence d'agir.

Alors que des monuments et des maisons à travers la planète participent à ce moment emblématique, le mouvement encourage également les gens à « se déconnecter », en faisant une pause dans leurs routines et en faisant quelque chose de positif pour la planète.

Les Nations Unies participeront à « Une heure pour la planète ». A New York, le bâtiment du Secrétariat de l’ONU sera plongé dans l'obscurité et le personnel est encouragé à se joindre à cette initiative et à éteindre les lumières à la maison samedi soir à 20h30.