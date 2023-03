Le président ougandais : Le président Ilham Aliyev a donné un nouvel élan au développement du MNA

Bakou, 25 mars, AZERTAC

Le président ougandais Yoweri Kaguta Museveni a accordé, dans la résidence officielle du président ougandais, une interview à l’agence de presse russe TASS et à l’émission « Formula vlasti » (Formule du pouvoir) de la chaîne de télévision russe Rossiya-24.

Compte tenu du fait qu’il assumera la direction du Mouvement des non-alignés l’année prochaine, en prenant la relève de l’Azerbaïdjan, Mikhaïl Gousman, premier directeur général adjoint de l’agence TASS, auteur et animateur du programme « Formula vlasti », a posé quelques questions au président ougandais.

En particulier, Mikhaïl Gousman a demandé comment le président Yoweri Museveni évaluait le rôle du Mouvement des non-alignés dans le monde, les perspectives de l’organisation, ainsi que les efforts déployés par l’Azerbaïdjan en tant que président du Mouvement pour son développement ultérieur.

Le président Yoweri Museveni a dit que c'était un grand honneur pour l'Ouganda de diriger le Mouvement des pays non alignés. Le Président ougandais a noté que le Mouvement des pays non alignés, qui a été fondé par des personnalités historiques aussi éminentes que Gamal Abdel Nasser, Jawaharlal Nehru et Josip Broz Tito, est toujours une force politique très importante et faisant autorité dans le monde. Le président Yoweri Museveni a déclaré que l'Ouganda ferait tout ce qui est en son pouvoir pour développer davantage l'organisation.

Le président ougandais a donné une très haute appréciation à la présidence azerbaïdjanaise du Mouvement des non-alignés et personnellement au président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, qui, comme l’a dit le président Yoweri Museveni, a donné un nouvel élan au développement de l’organisation.

Le président Yoweri Museveni a souligné les contributions du président Ilham Aliyev en tant que président du Mouvement des non-alignés à la conjugaison des efforts internationaux dans la lutte contre le coronavirus. Il a également déclaré qu’il serait enchanté d’accueillir le président azerbaïdjanais en Ouganda pour le prochain Sommet du Mouvement.

L’entretien complet avec le président ougandais sera publié par TASS et diffusé sur la chaîne de télévision Rossiya-24.