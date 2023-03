Communiqué de la Présidence de la République

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu le 25 mars un coup de fil du président du Conseil européen Charles Michel.

Charles Michel a évoqué avec plaisir la rencontre qu’il avait eue avec le chef de l’Etat azerbaïdjanais dans le cadre de la Conférence de Munich sur la sécurité le 17 février 2023, et a abordé différentes questions traitées lors des réunions tripartites tenues du 14 décembre 2021 au 31 août 2022.

Charles Michel a déclaré que l’Union européenne poursuivrait ses efforts en vue d’assurer une paix et une sécurité durables dans la région. Le président du Conseil européen a évoqué les problèmes relatifs à la route Latchine-Khankendi en Azerbaïdjan et a exprimé sa préoccupation concernant les incidents survenus ces derniers jours à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

Le président Ilham Aliyev a, une fois encore, souligné que l’Azerbaïdjan soutenait le processus de Bruxelles. Abordant la situation sur la route Latchine-Khankendi, le président azerbaïdjanais a dit que les affirmations de l’Arménie concernant le prétendu blocus de cette route étaient complètement fausses.

« Ainsi, depuis le 12 décembre 2022 jusqu’à présent, environ 5 000 véhicules appartenant aux soldats russes de maintien de la paix et au Comité international de la Croix-Rouge, aux personnes ayant besoin de l’aide médicale et à leurs accompagnants ont emprunté cette route », a précisé le président Ilham Aliyev.

Le président de la République a déclaré que le processus de transport d’armes et de personnel par l’Arménie vers les territoires azerbaïdjanais, où le contingent russe de maintien de la paix est temporairement stationné, était toujours poursuivi.

Le président azerbaïdjanais a mis en valeur les déclarations officielles dangereuses des dirigeants arméniens, visant à faire escalader la situation. Le chef de l’État a noté qu’un soldat du Service national de protection des frontières de l’Azerbaïdjan avait été blessé le 20 mars 2023, lors d’une autre provocation de l’Arménie en direction de la frontière arméno-azerbaïdjanaise, où se trouve la mission de l’Union européenne, et deux militaires azerbaïdjanais avaient été tués le 5 mars, à la suite d’une provocation commise par des groupes militaires arméniens illégaux dans la région du Karabagh de l’Azerbaïdjan.

Le président azerbaïdjanais a souligné que tout cela était le résultat de la politique dangereuse menée par l’Arménie.