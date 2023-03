Les récentes provocations arméniennes démontrent qu’il est nécessaire d’établir un poste de contrôle frontalier sur la route de Latchine

Bakou, 25 mars, AZERTAC

« Selon les informations du ministère de la Défense de la République d’Azerbaïdjan, le 25 mars, les unités de l’armée azerbaïdjanaise ont pris des mesures de contrôle appropriées afin d’empêcher l’utilisation à des fins illégales de routes non goudronnées au nord de la route de Latchine, ainsi qu’une nouvelle escalade de la situation et des provocations potentielles par le transport d’armes et de munitions par l’Arménie vers les territoires azerbaïdjanais », indique un communiqué publié par le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères.

« Comme on le sait, ces derniers jours, le transport de personnel militaire, d’armes et de munitions, de mines terrestres, ainsi que d’autres équipements militaires pour les forces armées arméniennes sur le territoire azerbaïdjanais où le contingent russe de maintien de la paix est temporairement déployé, s’est intensifié. En outre, ces derniers jours, l’intensification des travaux de construction de routes illégales par les Arméniens sur la route Khankendi-Khalfali-Tourchsou et la route Khankendi-Kossalar-Mirzeler-Tourchsou qui passe au nord de cette route, a été enregistrée par des moyens de surveillance pertinents.

Malgré de nombreux appels de la partie azerbaïdjanaise et les discussions tenues à cet égard, aucune mesure nécessaire n’a été prise pour empêcher le transport d’armes et d’autres équipements militaires.

De plus, les provocations de l’Arménie sur la route Khankendi-Khalfali-Tourchsou le 5 mars, ainsi qu’en direction de la région de Zangilan le 20 mars, faisant deux morts et un blessé parmi les militaires azerbaïdjanais ont démontré l’intention de l’Arménie d’aggraver délibérément la situation.

Il convient de noter que les provocations militaires susmentionnées de l’Arménie se sont également accompagnées de la rhétorique agressive des dirigeants arméniens ces derniers jours. En particulier, les déclarations répétées du président, du Premier ministre et du ministre des Affaires étrangères de l’Arménie contre la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan sont des exemples évidents du fait que ce pays n’a pas encore renoncé à ses revendications territoriales contre l’Azerbaïdjan.

Ces actes de l’Arménie ont montré son intention de perturber délibérément le processus de paix, ainsi que son manque d’intérêt à assurer la paix et la stabilité dans la région, au milieu de la récente relance des efforts internationaux pour un accord de paix.

Nous demandons à l’Arménie de s’abstenir de toute action et déclaration provocatrices qui aggravent la situation dans la région, de s’ingérer dans les affaires intérieures de l’Azerbaïdjan et de s’acquitter de ses engagements au lieu de continuer d’essayer de tromper la communauté internationale.

Les récentes provocations de l’Arménie démontrent que pour empêcher les activités illégales dans les territoires souverains de l’Azerbaïdjan, il est nécessaire d’établir un poste de contrôle frontalier entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie à l’extrémité de la route de Latchine », conclut le communiqué.