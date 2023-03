À l’occasion de la Journée internationale du théâtre : L’ICESCO appelle à fédérer les efforts pour renforcer la présence du « père des arts »

Bakou, 27 mars, AZERTAC

Le 27 mars de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale du théâtre ; une occasion de jeter la lumière sur cet art ancestral (père des arts) sous toutes ses inclinaisons, vu qu’il représente une source d’inspiration et de dialogue fructueux entre différentes cultures et civilisations à travers le monde, et permet d’ouvrir des horizons d’apprentissage et de connaissance pour tous, selon le site web de l’ICESCO.

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) saisit cette occasion pour souligner son engagement à soutenir l’art du théâtre, à travers des initiatives liées au développement théâtral artistique. En effet, le théâtre fait partie du patrimoine immatériel et culturel qui reflète les valeurs d’appartenance et de citoyenneté, et constitue le miroir de la culture d’inclusion et l’esprit d’équipe, de dialogue et d’ouverture aux autres cultures. Dans ce contexte, l’ICESCO appelle à des efforts concertés pour assurer la pérennité de cet art qui se heurte à de nombreuses difficultés, notamment le manque de ressources et la concurrence féroce des nombreuses plateformes créées par la technologie moderne.

Dans le cadre du grand intérêt qu’elle accorde à l’art en général et au théâtre en particulier, l’ICESCO a publié nombre d’ouvrages scientifiques et organisé plusieurs colloques et sessions de formation pour contribuer à renforcer la présence de cet art dans ses États membres, dont la plus récente fut une session de formation sur les nouvelles techniques de performance théâtrale, organisée en février aux Comores pour y soutenir les arts du théâtre arabe.

À l’occasion de la Journée mondiale du théâtre, l’ICESCO réaffirme son soutien incessant à ses États membres, afin de mettre à profit les talents et compétences humaines dans la promotion de l’art théâtral raffiné. Elle recommande aussi de soutenir le théâtre et les artistes aux niveaux logistique et financier, de préserver leurs droits et les droits de propriété intellectuelle, et de concilier entre la culture de l’art théâtral et l’éducation. Il s’agit également d’intégrer les personnes à besoins spécifiques dans l’action théâtrale, d’employer le théâtre pour renforcer la cohésion communautaire et de préserver les œuvres théâtrales grâce à l’archivage basé sur les dernières technologies.