Djeyhoun Baïramov et Karen Donfried discutent de la situation régionale actuelle

Bakou, 28 mars, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, et la Secrétaire d'État adjointe américaine aux Affaires européennes et eurasiennes, Karen Donfried, se sont entretenus par téléphone lundi dernier.

Au cours de l’entretien téléphonique, les parties ont discuté de la coopération bilatérale américano-azerbaïdjanaise, ainsi que du processus de paix entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie.

Le chef de la diplomatie azerbaidjanaise a informé la Secrétaire d'État adjointe américaine de la situation régionale actuelle

A son tour, Karen Donfried, secrétaire d'État adjointe américaine aux Affaires européennes et eurasiennes, a souligné la nécessité de la normalisation des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie pour la paix et le développement régionaux. Elle a fait savoir que son pays était prêt à soutenir ce processus.