Le président azerbaïdjanais : L’Arménie considérait comme inacceptable la rétrocession de la région de Lachine à l’Azerbaïdjan

Bakou, 28 mars, AZERTAC

« Au cours des nombreuses années de négociations, les médiateurs avaient toujours une approche particulière vis-à-vis de la région de Latchine. L’Arménie considérait comme inacceptable la rétrocession de la région de Latchine à l’Azerbaïdjan », a souligné le président Ilham Aliyev lors de son entretien avec Messim Mammadov à la suite de la nomination de ce dernier en tant que représentant spécial du président de la République dans la région de Latchine, incluse dans la zone économique du Zenguézour oriental.

« Ils n’avaient pas non plus l’intention de se retirer des autres régions. Aujourd’hui, deux ans et demi après la guerre, c’est devenu une évidence pour tout le monde. Les médiateurs internationaux, l’ancien groupe de Minsk de l’OSCE, tentaient en fait de consolider cette occupation en menant des négociations », a dit le chef de l’Etat.