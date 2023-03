Le Festival international du court-métrage de Mexico se tiendra du 1er au 30 septembre

Bakou, 29 mars, AZERTAC

La 18e édition du Festival international du court-métrage de Mexico (SHORTS MEXICO) se teindra du 1er au 30 septembre au Mexique.

SHORTS MEXICO est une plateforme d'exposition spécialisée dans les courts métrages. Il promeut les expressions créatives du cinéma, la diversité des voix, des visions distinctives et innovantes, des films de qualité et audacieux réalisés par des cinéastes du monde entier.

SHORTS MEXICO est devenu le plus grand festival international de courts métrages d'Amérique latine. Chez SHORTS MEXICO, on encourage la croissance et le développement des courts métrages ainsi que ceux des cinéastes.

SHORTS MEXICO accueille principalement la Cinémathèque nationale du Mexique, le Cinemex (la sixième plus grande société de cinéma au monde), la salle Reforma 222, la bibliothèque Vasconcelos, le Centro Cultural Bella Época - Cine Lido, les centres culturels de Mexico, entre autres.