Benjamin Netanyahu : Israël souhaite développer davantage la coopération avec l’Azerbaïdjan

Bakou, 30 mars, AZERTAC

« Israël souhaite développer encore davantage la coopération avec l’Azerbaïdjan », a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu en recevant mercredi le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a demandé à Djeyhoun Baïramov de transmettre ses salutations au président azerbaïdjanais Ilham Aliyev. Il a rappelé ses visites en Azerbaïdjan et a exprimé ses félicitations pour l’ouverture de l’ambassade d’Azerbaïdjan en Israël.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a rappelé que le 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays avait été célébré l’année dernière, et a souligné que la création de l’ambassade de la République d’Azerbaïdjan dans l’État d’Israël témoigne de l’entrée des relations dans une nouvelle phase.

Au cours de la rencontre, les parties ont également discuté de l’état actuel et des perspectives des relations bilatérales, de la sécurité, des liens économiques entre l’Azerbaïdjan et Israël et de différents aspects de la coopération dans d’autres domaines.