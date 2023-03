Ministère azerbaïdjanais de la Défense : L'accusation de l'Iran est sans fondement et totalement inacceptable

Bakou, 30 mars, AZERTAC

Le ministère de la Défense de la République d'Azerbaïdjan a fait une déclaration concernant les opinions calomnieuses exprimées contre l’Azerbaïdjan par le commandant des forces terrestres de l'armée de la République islamique d'Iran Kiumars Heydari.

Selon la déclaration publiée, Kiumars Heydari affirme dans ses opinions absurdes qu'il y a des forces supposées « sionistes » en Azerbaïdjan et que l'Azerbaïdjan a utilisé des terroristes ISIS provenant de la Syrie pendant la Guerre patriotique de 44 jours et qu'ils sont toujours dans le territoire du pays. Dans le même temps, il dit que les changements à la frontière avec l'Arménie ne seront pas autorisés par l'Iran.

« Nous déclarons que l'accusation de l’Iran concernant la présence de forces étrangères sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan est sans fondement et totalement inacceptable. En général, il n'y a pas d'éléments étrangers sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan.

Nous voudrions rappeler à Kiumars Heydari que pendant 30 ans, l’Arménie a maintenu sous occupation les terres azerbaïdjanaises. À la suite de cette agression militaire, 132 kilomètres de la frontière nationale entre l'Azerbaïdjan et l'Iran ont été occupés aussi. Cependant, l’Iran n'a jamais fait une seule déclaration accusant l'Arménie. Au contraire, la fraternité irano-arménienne s'est renforcée durant cette période. Aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne que l'Arménie a deux principaux alliés dans le monde, l'un d'eux est la France et le second l'Iran.

La République d'Azerbaïdjan soutient l'intégrité territoriale de tous les pays et ne s'ingère pas dans les affaires intérieures des États.

En réponse à l'accusation selon laquelle l'Azerbaïdjan aurait utilisé des terroristes ISIS provenant de la Syrie pendant la Guerre patriotique de 44 jours, nous vous informons que la glorieuse armée azerbaïdjanaise a libéré à elle seule les territoires de l'occupation et a écrit une chronique de la victoire. Cette affirmation n'est rien de plus qu'une accusation et une calomnie absurdes. Il est ironique et ridicule que cette accusation ait été portée par un militaire de haut rang d'un État qui soutient le terrorisme et est connu pour avoir commis des actes terroristes dans différents pays du monde », lit-on dans la déclaration publiée par le ministère azerbaïdjanais de la Défense.