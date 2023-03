OTAN : Jens Stoltenberg félicite la ratification par le Parlement turc de l’adhésion de la Finlande

Bakou, 31 mars, AZERTAC

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a félicité la ratification par le Parlement turc de l’adhésion de la Finlande.

« Je salue le vote » du Parlement turc « pour achever la ratification de l’adhésion de la Finlande. Cela rendra toute la famille de l’OTAN plus forte et plus sûre », a tweeté le responsable norvégien.

Il convient de noter que la Türkiye approuve ce jeudi l’adhésion de la Finlande à l’OTAN.