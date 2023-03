Le chef de la diplomatie azerbaïdjanaise reçu par le président palestinien

Ramallah, 31 mars, AZERTAC

Le ministre des Affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan, Djeyhoun Baïramov, en visite officielle en Palestine, a été reçu par le président de l’Etat de Palestine, Mahmoud Abbas.

Lors de la rencontre, les parties ont discuté de la coopération sur les plateformes bilatérales et multilatérales, ainsi que de la situation actuelle dans la région.

Le président Mahmoud Abbas a rappelé ses rencontres avec le leader national Heydar Aliyev et le président Ilham Aliyev, et a demandé à Djeyhoun Baïramov de transmettre ses salutations au président azerbaïdjanais. Il a salué le vaste programme de coopération bilatérale et multilatérale entre l’Azerbaïdjan et la Palestine, ainsi que le soutien mutuel et la solidarité au sein des organisations internationales. Le président Mahmoud Abbas a également salué les initiatives mises en avant par l’Azerbaïdjan en sa qualité de président du Mouvement des non-alignés pour renforcer l’organisation, y compris la coordination des activités des États membres.

Rappelant que l’année dernière avait marqué le 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques de l’Azerbaïdjan avec la Palestine, le ministre Djeyhoun Baïramov a salué le développement des relations entre les deux pays basés sur l'amitié, la solidarité et les valeurs communes. Le ministre s’est dit convaincu que la création du Bureau de représentation de l’Azerbaïdjan dans l’État de Palestine donnerait une impulsion au développement futur des relations bilatérales. Le ministre Baïramov a également salué le soutien mutuel des deux pays sur les plateformes multilatérales.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a également souligné la situation actuelle dans la région après la Guerre patriotique de 44 jours, l’établissement de la paix et de la sécurité dans la région pendant la période post-conflit, l’ouverture des transports et des communications, ainsi que les travaux de restauration et de construction effectués par l’Azerbaïdjan. Djeyhoun Baïramov a informé le président palestinien que les provocations continues commises par l’Arménie et le manquement par l’Arménie de ses engagements entravent les efforts de paix et de construction de l’Azerbaïdjan dans la région.

Ils ont également échangé des vues sur d’autres questions d’intérêt mutuel.