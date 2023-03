La Communauté de l'Azerbaïdjan occidental publie une déclaration liée à la Journée du génocide des Azerbaïdjanais

Bakou, 31 mars, AZERTAC

La Communauté de l'Azerbaïdjan occidental a publié une déclaration liée à la Journée du génocide des Azerbaïdjanais, célébrée le 31 mars.

L’AZERTAC présente la même déclaration :

« Le 31 mars, Journée du génocide des Azerbaïdjanais, est célébré par les Azerbaïdjanais occidentaux avec une tristesse particulière. Après l’installation massive des Arméniens dans le Caucase, des groupes armés extrémistes arméniens et le gouvernement arménien ont commis un génocide contre le peuple azerbaïdjanais.

Le 31 mars 1918, le génocide commis par l'unité armée du parti ultra-nationaliste arménien Dachnaksoutioun à Bakou est un événement terrible qui incarne le génocide à grande échelle perpétré contre notre peuple dans les territoires historiques de l'Azerbaïdjan dans les années précédentes et les périodes suivantes.

Ce génocide qui a débuté en 1905, a été particulièrement cruel dans la partie occidentale de l'Azerbaïdjan. En 1918-1920, l'armée arménienne a commis des massacres et un nettoyage ethnique contre les Azerbaïdjanais en Irevan, Zenguézour, Göytché, Dereleïez, Surmeli, Cherour et dans d'autres régions.

En 1918, l'armée arménienne a envahi les territoires de Khoy, Salmas, Ourmia et Garadagh de l'État Qadjar et massacré les réfugiés et les Azerbaïdjanais locaux qui s'y étaient installés, prouvant l'intention de cet État non seulement de procéder à un nettoyage ethnique sur son territoire, mais aussi détruire complètement les Azerbaïdjanais en tant que groupe.

À la suite de ces actes de génocide, au cours desquels des centaines de milliers d'Azerbaïdjanais ont été tués, les Azerbaïdjanais, qui constituaient autrefois plus de 80 % de la population du territoire de l'actuelle Arménie, ont commencé à former une minorité ethnique sur ce territoire en 1921. À la suite du nettoyage ethnique effectué en 1948-52 et 1987-91, les Azerbaïdjanais ont été complètement expulsés. Actuellement, il n'y a plus un seul Azerbaïdjanais sur le territoire qui s'appelle maintenant l'Arménie.

Tout le patrimoine historique et culturel, les mosquées et les cimetières des Azerbaïdjanais ont été détruits. Seule 1 des 269 mosquées enregistrées en 1897 a survécu.

Bien que l'Arménie soit partie à la Charte des Nations Unies, à la Déclaration universelle des droits de l'homme et à de nombreuses conventions internationales dans le domaine des droits de l'homme, elle poursuit sa politique raciste. Ce pays empêche les Azerbaïdjanais de rentrer chez eux en toute sécurité et dans la dignité, glorifie des éléments tels que Garegin Nzhdeh, Andranik Ozanyan, Drastamat Kanayan, Monte Melkonyan, qui ont commis des crimes contre l'humanité et des actes terroristes contre les Azerbaïdjanais, et promeut l'idéologie nazie telle que le « nzhdéisme » au niveau de l'état.

Nous appelons l'État arménien à reconnaître sa responsabilité dans le génocide, le nettoyage ethnique, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre qu'il a commis et à prendre les mesures nécessaires pour la réconciliation. L'Arménie doit créer les conditions d'un retour sûr et digne des Azerbaïdjanais expulsés et restaurer le patrimoine culturel azerbaïdjanais détruit. En outre, l'Arménie devrait mettre fin à sa politique et à ses pratiques qui incitent à la haine et à la discrimination contre les Azerbaïdjanais, remettre ceux qui ont commis des crimes contre l'humanité à la cour de justice, cesser immédiatement de les glorifier, démolir les monuments érigés à la mémoire des personnalités militaires et politiques, les terroristes qui ont participé à des crimes contre les Azerbaïdjanais, et annuler le changement des noms des lieux. »