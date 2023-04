L’Azerbaïdjan et le Kazakhstan discutent de leur coopération en matière de l’information

Bakou, 1er avril, AZERTAC

Une délégation azerbaïdjanaise comprenant des chefs d'un certain nombre d'institutions gouvernementales est en visite au Kazakhstan.

La délégation conduite par Ismet Settarov, président du Conseil de l'audiovisuel de la République d'Azerbaïdjan, a tenu une série de rencontres à Astana le 31 mars.

Lors de la rencontre tenue avec le ministre de l'Information et du Développement social du Kazakhstan, Darkhan Kidirali, les questions de l'approfondissement de la coopération dans le domaine de l'information entre les deux pays ont fait l’objet de discussions. Il a été noté que le 24 août 2022, un mémorandum d’entente avait été signé entre l'Agence de développement des médias d'Azerbaïdjan et le ministère de l'Information et du Développement social du Kazakhstan. Le mémorandum contient des questions telles que les mécanismes de formation des relations bilatérales dans le domaine de l'information, la protection et la promotion des intérêts nationaux dans l'espace médiatique et l'expansion de l'échange d'expériences. Il a été souligné que l'objectif principal est de prendre des mesures efficaces dans le sens du renforcement du partenariat dans le domaine des médias et de l'information, et d'assurer la régularité des contacts mutuels des institutions concernées.

La délégation a également rencontré le président du comité d'information du ministère de l'information et du développement public du Kazakhstan, Eldos Nachirali, et le directeur du service central de communication sous la présidence du président du Kazakhstan, Asghar Oumarov. Les parties ont échangé sur les moyens d'élargir la coopération.

La visite de la délégation azerbaïdjanaise au Kazakhstan se poursuit.