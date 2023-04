Le 35e anniversaire du programme des Routes de la Soie de l’UNESCO sera célébrée à Paris

Paris, 1er avril, AZERTAC

Le 35e anniversaire du Programme des Routes de la Soie de l'UNESCO sera célébré avec une série d'événements organisée sur une journée au Siège de l'UNESCO à Paris, le 6 avril 2023, de 9h30 à 20h00, en Salle II. Les événements seront co-organisés par l'UNESCO et les délégations permanentes auprès de l'UNESCO de l'Azerbaïdjan, de la République populaire de Chine, du Kazakhstan, de la Mongolie et d'Oman, selon le site officiel de l’UNESCO.

La célébration débutera par un « Forum international sur les Routes de la soie, la diversité, le dialogue et la paix » en présence de représentants éminents des cinq pays coorganisateurs, d'experts internationaux renommés et de représentants de l'UNESCO. Ce forum a pour but d'identifier et d'évaluer les accomplissements du programme des Routes de la Soie de l'UNESCO dans le renforcement du dialogue interculturel et la construction d'une culture de la paix au cours des trois dernières décennies. Il vise également à définir l'orientation et les objectifs du programme pour renforcer les compétences en matière de dialogue interculturel et de diversité culturelle dans le contexte mondial actuel.

Le forum sera suivi d'une présentation officielle du Concours photo « Regards de jeunes sur les Routes de la Soie » et d'une exposition d'objets liés aux Routes de la Soie.

Une exposition sera présentée à l'extérieur du bâtiment du Siège de l'UNESCO à Paris, présentant 140 photographies exceptionnelles issues du concours photo "Regard de la jeunesse sur les Routes de la Soie".

La célébration se poursuivra par une brève séance de projection de film sur les échanges de savoir et de connaissances scientifiques le long des Routes de la Soie.

Un symposium scientifique sur la « Bourse de recherche pour la jeunesse sur les Routes de la Soie » aura lieu dans l'après-midi. Ce symposium réunira les jeunes chercheurs et les bénéficiaires de la première édition de la Bourse de de recherche pour la jeunesse sur les Routes de la Soie de l'UNESCO, qui présenteront les résultats de leurs travaux de recherche primés par la bourse. Ces présentations seront suivies d'une table ronde entre les membres du jury scientifique de la bourse.

Le programme s'achèvera par la projection d'un film documentaire et un concert avec des artistes d'Azerbaïdjan, du Kazakhstan et de Chine.

La célébration sera retransmise en direct.

Le programme des Routes de la Soie de l'UNESCO a été lancé pour la première fois en 1988 avec l'Étude intégrale des Routes de la Soie, les Routes de dialogue (1988-1997), une initiative qui a mis en lumière les interactions culturelles entre les peuples d'Orient et d'Occident par le biais d'expéditions scientifiques, d'études sur le terrain, de conférences et de spectacles culturels le long des Routes de la Soie. Depuis le lancement de sa deuxième phase en 2012, le programme s'est concentré sur trois domaines clés : le développement, la mobilisation et la diffusion des connaissances, l'établissement de partenariats et de réseaux, et l'autonomisation des jeunes. Grâce à des initiatives majeures telles que le concours international de photographie "Regard de la jeunesse sur les Routes de la Soie", la "Collection thématique des échanges culturels des Routes de la Soie" et la "Bourse de recherche pour la jeunesse sur les Routes de la Soie", le programme retrace aujourd'hui les échanges et les influences mutuelles qui ont eu lieu le long des Routes de la Soie, en cherchant une perspective plus approfondie sur le développement et les transformations sociales de nos sociétés pluralistes modernes en vue de renforcer l'inclusion et la paix.