Bakou, 1er avril, AZERTAC

Le 1er avril, c’est la Journée internationale des oiseaux.

Partout dans le monde, les gens célèbrent le 1er avril comme la Journée internationale des oiseaux, selon le site savol-javob.com. À partir de 1894, il a eu lieu pour la première fois aux États-Unis, puis est devenu populaire dans d'autres États, ainsi qu'en Europe grâce aux médias. Plus de 19 espèces d'oiseaux de 440 genres sont connues dans la faune de l'Ouzbékistan. Selon l'habitat, les oiseaux sont classés en plusieurs grands groupes écologiques : oiseaux forestiers, oiseaux du désert et des steppes, oiseaux aquatiques (flottants), oiseaux des marais et des côtes ; ils sont divisés en oiseaux volants, migrateurs et sédentaires selon le changement de leurs saisons selon les saisons. La reproduction des oiseaux dépend cycliquement de l'influence de facteurs internes (hormonaux) et externes (durée du jour et autres) en fonction du développement saisonnier des gonades. L'endroit où les oiseaux construisent leurs nids et la méthode de construction de leurs nids sont différents. Les oiseaux pondent 1 à 20-25 œufs et les pondent pendant 12 à 80 jours.

Selon l'état des poussins issus des œufs, les oiseaux sont divisés en poussins qui éclosent et poussins qui éclosent. Les poussins des poussins auront les yeux bandés, leurs plumes sont clairsemées et les poussins des poussins pourront suivre leur mère et se nourrir indépendamment. L'importance des oiseaux dans la nature et la vie humaine est variée, allant de la pollinisation des plantes à la dispersion de leurs graines, à l'extermination des ravageurs et des rongeurs (gestion de leur nombre). Les oiseaux endommagent les vergers et les cultures céréalières, propagent des maladies infectieuses. Les oiseaux sont chassés, de nombreuses espèces sont domestiquées. La signification esthétique des oiseaux dans la nature est particulièrement grande, leur chant anime les jardins et les allées, évoque un sentiment de plaisir chez l'homme. Le nombre d'espèces d'oiseaux diminue. Depuis le début du 17e siècle, une centaine d'espèces d'oiseaux ont disparu et de nombreuses espèces sont au bord de l'extinction.

Des efforts ont été faits depuis l'Antiquité pour protéger les oiseaux. Dans l'Inde ancienne, il y avait une loi sur la protection des oiseaux 200 ans avant JC. Actuellement, des mesures de protection des oiseaux sont en cours d'élaboration dans tous les pays. Des livres de données rouges internationaux et régionaux ont été créés pour préserver les espèces rares et menacées. Des conventions, accords et mémorandums internationaux ont été conclus. Des fonds spéciaux ont été créés. En 1885, la première société Odyubonov pour la protection des oiseaux a été créée. 1872 Parc national de Yellowstone (États-Unis), 1910 Société pour la conservation de la nature en Suisse. En 1913, la première conférence internationale sur la conservation de la nature a eu lieu. Dès la 2ème moitié du XXème siècle, une attention particulière a été portée à la préservation des habitats des oiseaux. Des zones protégées (parcs nationaux, réserves) ont commencé à être créées. 1971 Convention internationale pour la protection des zones humides et des zones humides. La coopération internationale dans le domaine de la protection des oiseaux se développe. République d'Ouzbékistan "Sur la biodiversité" en 1995, "Sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction" en 1997, 1998 En 2001, il a adhéré aux Conventions sur la protection des espèces migratrices et, en XNUMX, à la Convention sur les zones humides d'importance internationale, en particulier les habitats de la sauvagine. . Des accords internationaux ont été signés par la République d'Ouzbékistan, tels que les mémorandums d'accord sur les mesures de protection des oiseaux migrateurs en Afrique et en Eurasie. Le marché aux oiseaux est un endroit où les oiseaux de mer se construisent et vivent en colonies. Le marché aux oiseaux est formé principalement de pêcheurs, écureuils, écureuils, écureuils, écureuils, parfois pingouins et autres falaises abruptes de la côte. Les oiseaux sont plus communs dans les océans, les îles d'Europe, d'Asie, d'Amérique du Nord et du Sud, en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande et dans l'hémisphère sud.

Parfois, le marché aux oiseaux occupe plusieurs dizaines de kilomètres et compte des centaines de milliers d'oiseaux. Les oiseaux du marché aux oiseaux protègent ensemble leurs œufs et poussins des prédateurs. Le marché aux oiseaux joue un rôle important dans le maintien de l'équilibre biologique de la mer. Les œufs d'oiseaux (en particulier les huîtres) sont collectés sur les oiseaux et les oiseaux sont chassés. Au Pérou et au Chili, le guano (excréments d'oiseaux) est utilisé comme engrais.