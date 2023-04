Séismes en Türkiye : des pertes de plus de 20% de la production alimentaire

Bakou, 1er avril, AZERTAC

Plus de 20% de la production agricole turque a été endommagée à la suite des tremblements de terre dévastateurs qui ont frappé le sud de ce pays et le nord de la Syrie le 6 février dernier, a indiqué vendredi l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), relevant que l’évaluation des dommages et des pertes en Syrie sera publiée prochainement, indique le site web de l’ONU.

La FAO renouvelle son appel de fonds pour intensifier les efforts visant à aider les communautés rurales touchées à maintenir et à rétablir la production alimentaire de base. Car les premières évaluations de l’impact du double séisme en Türkiye indiquent de graves dommages à l’agriculture, notamment aux cultures, à l’élevage, à la pêche et à l’aquaculture, ainsi qu’aux infrastructures rurales dans les zones touchées.

Les séismes ont gravement touché 11 provinces agricoles turques clés, affectant près de 16 millions de personnes et plus de 20% de la production alimentaire du pays. La région touchée par les tremblements de terre, connue sous le nom de « croissant fertile » de la Türkiye, représente près de 15% du PIB agricole.

Des milliards de dollars de dommages et de pertes pour le secteur agricole

Cette région contribue à près de 20% des exportations agroalimentaires du pays. Plus d’un tiers de la population de ces provinces les plus touchées vit dans des zones rurales et dépend de l’agriculture pour sa subsistance.

La perturbation des chaînes d’approvisionnement et les difficultés financières exacerbent les difficultés des familles rurales à accéder aux intrants productifs et à les payer. Ce qui les empêche de satisfaire leurs besoins fondamentaux et de subvenir aux besoins de leur famille, selon la FAO.

De plus, les premières évaluations indiquent des impacts significatifs sur l’agriculture, avec des estimations préliminaires de 1,3 milliard de dollars de dommages et de 5,1 milliards de dollars de pertes pour le secteur. Les dommages correspondent au coût de remplacement ou de réparation des biens matériels et des stocks totalement ou partiellement détruits, tels que les infrastructures agricoles, le bétail et les récoltes.

En revanche, une perte correspond à l’impact économique et productif des dommages, comme la réduction de la disponibilité des denrées alimentaires et l’augmentation des prix des denrées alimentaires due à la perte des récoltes stockées.

Des activités agricoles interrompues

Outre les bâtiments effondrés, les structures non opérationnelles du secteur alimentaire, les cultures et les installations de stockage endommagées, les tremblements de terre ont frappé les principales régions d’élevage, détruisant les étables et causant des pertes et des blessures chez les animaux. Le manque d’abris, la pénurie d’aliments pour animaux et l’interruption de la production de vaccins ont accru les risques de fièvre aphteuse et suscité des inquiétudes quant à la détérioration des conditions d’élevage.

La production piscicole a également été compromise, avec 34 fermes piscicoles et trois ports de pêche touchés et la perte d’espèces de poissons essentielles. Les petits pêcheurs et les aquaculteurs subiront également d’importantes pertes de revenus en raison de l’impossibilité de reprendre leurs activités.

Par ailleurs, l’accès aux intrants agricoles est devenu de plus en plus difficile dans la région, et de nombreuses activités agricoles et d’élevage ont été interrompues en raison des pertes de main-d’œuvre et des pénuries. Cette situation précaire soulève d’autres inquiétudes à l’approche de la saison des récoltes d’été.

La FAO a besoin d’urgence de 112 millions de dollars

Face à ces perspectives préoccupantes, la FAO a mis en place des interventions immédiates pour sauvegarder les moyens d’existence. Il s’agit notamment de fournir de l’argent liquide, remettre en état les infrastructures endommagées au niveau des ménages, et distribuer des intrants de qualité.

« La date limite de la saison des semis approche. Nous devons soutenir d’urgence nos agriculteurs en leur fournissant des engrais et des semences », a déclaré Viorel Gutu, Coordonnateur sous-régional de la FAO pour l’Asie centrale et Représentant de la FAO en Türkiye. « C’est notre seule chance de maintenir les niveaux de production agricole cette année. Nous devons également fournir de la nourriture aux animaux pour maintenir leur santé et leur productivité ».

S’agissant du financement, la FAO a besoin d’urgence de 112 millions de dollars pour fournir un soutien immédiat et à long terme aux communautés touchées par les tremblements de terre en Türkiye.

Cette somme comprend 25 millions de dollars au titre de l’Appel éclair des Nations Unies pour la Türkiye lancé en février pour fournir rapidement de l’argent liquide, du bétail et un soutien agricole à 900.000 personnes vivant en milieu rural. A ce jour, la FAO n’a obtenu que 1,5 million de dollars de ces besoins par le biais de son Fonds spécial pour les activités d’urgence et de réhabilitation (SFERA) et de ses ressources internes.

Près de 3 millions de personnes ont bénéficié d’une aide alimentaire d’urgence

De son côté, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) a fait le point sur la réponse humanitaire de l’ONU en Türkiye, où plus de 9 millions de personnes ont été directement touchées et 3 millions déplacées par les séismes.

Les agences des Nations Unies et leurs partenaires humanitaires ont distribué à plus de 4 millions de personnes des articles ménagers de base, notamment pour cuisiner, dormir et se chauffer, ainsi que des vêtements. Près de 3 millions de personnes ont bénéficié d’une aide alimentaire d’urgence.

Plus de 700.000 personnes ont reçu une aide pour améliorer leur espace de vie, notamment des tentes, des unités de logement d’urgence, des kits de réparation et des bâches. En outre, 1,6 million de personnes ont reçu une aide en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène et près d’un million de litres d’eau potable ont été livrés.

« Nous avons également soutenu le ministère de la santé avec 4,6 millions de doses de vaccins, 16 cliniques mobiles, ainsi que des médicaments et des fournitures médicales pour la santé reproductive et les soins de traumatologie », a déclaré lors d’un point de presse à Genève, Jens Laerke, porte-parole adjoint d'OCHA, relevant que cette aide a été fournie en soutien à la réponse menée par le gouvernement turc.

Selon un décompte effectué ce vendredi 31 mars, l’ONU a déjà reçu 268 millions de dollars sur l’appel éclair d’un milliard de dollars.