La mémoire des victimes du 31 mars a été commémorée à La Haye

La Haye, 1er avril, AZERTAC

La mémoire des victimes du génocide commis par les Arméniens contre les Azerbaïdjanais en mars-avril 1918 a été commémorée à La Haye, aux Pays-Bas.

Des membres des communautés azerbaïdjanaise et turque vivant dans ce pays, des militants de la diaspora ont participé à la cérémonie commémorative organisée par l'Association culturelle azerbaïdjano-turque en Hollande.

La mémoire des victimes du génocide du 31 mars 1918 a été commémorée par une minute de silence.

Ilhan Askin, chef de l'Association culturelle azerbaïdjano-turque, a donné des informations sur le génocide.

Au cours du génocide réalisé par les Dachnaks arméniens, 110 villages du district de Chamakhy, 167 villages du district de Gouba, plus de 150 villages du Karabagh, 115 villages du district de Zenguézour, 98 villages de la province de Kars ont été détruits et incendiés et des dizaines de milliers de personnes, dont femmes, enfants et personnes âgées, ont assassinées à cause de leur appartenance religieuse. 199 villages ont été détruits et 132 000 Azerbaïdjanais ont été tués dans la ville d'Irevan, ancienne terre azerbaïdjanaise, et ses environs.