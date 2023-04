Le président Ilham Aliyev reçoit le ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale VIDEO

Bakou, 3 avril, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu le 3 avril le vice-ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République italienne, Edmondo Cirielli.

Le président de la République a déclaré que les relations bilatérales entre l’Azerbaïdjan et l’Italie se développaient avec succès, il a souligné l’importance des visites mutuelles à cet égard et a qualifié la visite de 3 ministres italiens, ainsi que du vice-ministre actuel en Azerbaïdjan, d’indicateur du haut niveau des relations entre les deux pays.

Le président Ilham Aliyev a noté que les relations entre les deux pays se développaient au niveau du partenariat stratégique et a déclaré que la plupart des liens étaient liées au secteur de l’énergie, a souligné que les mesures prises en matière de sécurité énergétique de l’Europe renforçaient encore davantage la coopération azerbaïdjano-italienne.

Dans le même temps, le président azerbaïdjanais a rappelé que l’Italie était le premier partenaire commercial de l’Azerbaïdjan, a déclaré que les exportations azerbaïdjanaises de pétrole et de gaz constituaient la majeure partie des échanges commerciaux, et à cet égard, il a évoqué la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour étendre la coopération.

Le président Ilham Aliyev a informé le vice-ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la normalisation des relations arméno-azerbaïdjanaises et de l’agenda de paix, et des propositions de signature d’un traité de paix faites par l’Azerbaïdjan peu après la Seconde guerre du Karabagh.

Le président azerbaïdjanais s’est dit convaincu que la visite actuelle d’Edmondo Cirielli serait productive.

Edmondo Cirielli a déclaré que les relations millénaires entre l’Azerbaïdjan et l’Italie remontent à l’Antiquité. Affirmant que l’Azerbaïdjan était un pays important pour l’Italie, le vice-ministre italien a mis en valeur l’importance stratégique du pays en termes de stabilité dans le Caucase du Sud et a souligné que l’Azerbaïdjan menait une politique indépendante et souveraine dans la région. Outre les liens politiques, Edmondo Cirielli a souligné aussi l’importance particulière de la coopération économique.