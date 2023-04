Les relations azerbaïdjano-italiennes se développent au niveau du partenariat stratégique

Bakou, 3 avril, AZERTAC

« Les relations entre l’Azerbaïdjan et l’Italie se développent au niveau du partenariat stratégique et la plupart de nos liens sont liés au secteur de l’énergie », a souligné le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, lors de son entretien avec le vice-ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Edmondo Cirielli.

Le chef de l’Etat azerbaïdjanais a dit que les mesures prises en matière de sécurité énergétique de l’Europe renforçaient encore davantage la coopération azerbaïdjano-italienne. Ilham Aliyev a ajouté que l’Italie était à la fois le premier partenaire commercial de l’Azerbaïdjan. Il a déclaré que les exportations azerbaïdjanaises de pétrole et de gaz constituaient la majeure partie des échanges commerciaux, et à cet égard, il a évoqué la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour étendre la coopération.