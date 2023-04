Le président azerbaïdjanais : Aider la Türkiye, c’est notre devoir fraternel

Bakou, 3 avril, AZERTAC

« L’aide de l’Azerbaïdjan à la Türkiye est notre devoir fraternel », a affirmé le président de la République Ilham Aliyev lors de son entretien avec Selcuk Bayraktar, directeur technique de l’entreprise turque Baykar.

Le président azerbaïdjanais a rappelé avec plaisir sa récente rencontre avec son homologue turc à Ankara et les visites de Recep Tayyip Erdogan en Azerbaïdjan. Ilham Aliyev a souligné que les visites du président turc dans les territoires azerbaïdjanais libérés de l’occupation revêtaient une importance particulière, évoquant les formidables réalisations obtenues par l’industrie de la défense de la Türkiye ces dernières années. Le chef de l’Etat a affirmé que les activités de l’entreprise Baykar jouaient un rôle de premier plan à cet égard, et a une fois de plus mis en valeur le rôle des produits fabriqués par l’entreprise dans la destruction de l’équipement militaire des envahisseurs arméniens au cours de la Guerre patriotique.