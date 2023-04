La coopération entre l’Azerbaïdjan et l’UE au menu des discussions

Bakou, 3 avril, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Djeyhoun Baïramov a rencontré, lundi 3 avril, l’envoyé spécial de l’Union européenne pour le Partenariat oriental, Dirk Schuebel.

L’agenda de la coopération entre l'Azerbaïdjan et l'Union européenne, y compris la situation actuelle dans la région, ont fait l’objet de discussions lors de l’entretien.

Se référant au mémorandum d’entente sur le partenariat stratégique dans le domaine de l'énergie entre l'Azerbaïdjan et l'UE signé le 18 juillet 2022, le ministre Djeyhoun Baïramov a souligné que ledit mémorandum était important en termes d'activités conjointes dans le domaine de la sécurité énergétique.

Le ministre azerbaïdjanais a informé l’envoyé spécial de l’UE de la situation actuelle dans la région dans la période post-conflit, des travaux de restauration et de construction, du travail accompli pour l'ouverture des communications dans la région, y compris des efforts déployés pour normaliser les relations avec l'Arménie et faire avancer l’agenda de paix. Il a souligné que la poursuite de la menace des mines portait atteinte au processus de construction de la paix. Le ministre s'est dit préoccupé par le fait que la récente intensification des provocations commises par l'Arménie coïncidait avec l'existence de la mission de l'UE en Arménie. Djeyhoun Baïramov a dit qu'il est inadmissible de profiter de ladite mission comme prétexte pour nuire au processus de normalisation entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie.

L’envoyé spécial de l’UE Dirk Schuebel a indiqué que les récents défis dans le domaine des transports et des communications avaient accru l'importance du corridor Est-Ouest et que les activités de l'Azerbaïdjan en vue d'ouvrir les transports et les communications dans la région étaient louables. L'importance d'étendre la coopération dans la lutte contre la menace des mines terrestres, qui menace la vie et la santé des civils dans la région, a été soulignée lors de la rencontre.

Les parties ont également procédé à un échange de vues sur d’autres questions d’intérêt commun.