L’ONU appelle à faire progresser les droits des autistes

Bakou, 3 avril, AZERTAC

A l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, qui est célébrée chaque année le 2 avril, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a rendu hommage aux personnes autistes et à ce qu’elles nous apportent, indique le site officiel de l’ONU.

Dans un message, le chef de l’ONU a aussi souhaité « réaffirmer notre détermination à faire progresser leurs droits naturels ».

Il a noté que « malgré les progrès importants qui ont été accomplis, les personnes autistes continuent de se heurter à des obstacles sociaux et environnementaux qui les empêchent d’exercer pleinement leurs droits et leurs libertés fondamentales, notamment ceux qui sont énoncés dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Programme de développement durable à l’horizon 2030 ».

« Nous devons faire mieux – en promouvant l’éducation inclusive, l’égalité d’accès aux emplois, l’autodétermination et un environnement où chacune et chacun est respecté. Et ce faisant, nous reconnaîtrons également le rôle des familles, des aidants et des réseaux de soutien », a-t-il ajouté.

« Aujourd’hui, comme chaque jour, apprécions à sa juste valeur la contribution active et diverse des personnes autistes à nos sociétés, et œuvrons avec ces personnes pour bâtir un monde inclusif et accessible à toutes et tous », a conclu le Secrétaire général.

Progrès en matière de sensibilisation

Ces dernières années, des progrès considérables ont été réalisés en matière de sensibilisation et d'acceptation de l'autisme, notamment grâce aux nombreux défenseurs de l'autisme qui ont travaillé sans relâche pour faire connaître l'expérience vécue par les personnes autistes au reste du monde.

En outre, les professionnels de la santé, les chercheurs et les universitaires de nombreux pays intègrent désormais dans leurs travaux le paradigme de la neurodiversité, inventé par la sociologue Judy Singer à la fin des années 1990.

On s’éloigne de l'idée de guérir ou de transformer les personnes autistes pour nous concentrer sur leur acceptation, leur soutien et leur intégration, ainsi que sur la défense de leurs droits. C’est un changement de grande ampleur pour toutes les personnes autistes, leurs alliés, la communauté de la neurodiversité au sens large et le monde en général. Ce changement permet aux personnes autistes de revendiquer leur dignité, leur estime de soi, et de s'intégrer pleinement en tant que membres à part entière de leur famille et de leur société.

Les personnes autistes restent néanmoins confrontées à la discrimination et à d'autres défis. Comme pour le reste de la population, les personnes autistes ont un large éventail de talents et se heurtent à des difficultés mais ceux-ci ne sont souvent pas reconnus par le monde dans lequel elles évoluent. En outre, les niveaux de sensibilisation et d'acceptation varient considérablement d'un pays à l'autre.

Evénement virtuel

Cette année, les Nations Unies ont célébré la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme lors d’un événement virtuel ce dimanche 2 avril, de 10 heures à 13 heures (heure de New York).

L'événement a été organisé en étroite collaboration avec des personnes autistes et a donné la parole à des personnes autistes du monde entier pour discuter de la manière dont ce changement de perception de la neurodiversité peut être utilisé afin de surmonter les obstacles et d'améliorer leur quotidien.

Cet événement est également l’occasion de parler des contributions que les personnes autistes apportent - et peuvent apporter - à la société et à la réalisation des objectifs de développement durable.