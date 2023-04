Des livres sur Choucha ont été publiés dans sept pays du monde

Bakou, 3 avril, AZERTAC

Choucha est la couronne du Karabagh, le temple de l'art du Caucase, le conservatoire de l'Orient, la patrie des personnalités qui ont apporté d'importantes contributions à la vie sociale, politique et culturelle de l'Azerbaïdjan, une forteresse d'importance militaire et stratégique. À cet égard, la promotion du riche patrimoine historique de Choucha et la diffusion de la vérité sur le Karabagh à la communauté internationale sont d'une grande importance.

Des livres sur Choucha, capitale de la culture azerbaïdjanaise, ont déjà été publiés dans 7 pays et dans différentes langues - italien, grec, arabe (en Jordanie), bulgare, letton, tadjik et français. Les livres créés avec le soutien de la Commission nationale de la République d'Azerbaïdjan auprès de l'UNESCO ont été présentés à Rome, Sofia, Amman, Riga, Douchanbé.

Surtout le livre « CHOUCHA, la perle du Caucase », qui fournit des informations sur l’histoire et la culture de Choucha est le premier ouvrage présenté aux lecteurs francophones sur cette ville-forteresse.

Les co-auteurs sont le Français Jean-Michel Brun, journaliste et cinéaste, spécialiste du monde arabo-musulman et fondateur du journal numérique Musulmansenfrance, et l’Azerbaïdjanais Eltchin Ahmedov, un natif de Choucha, professeur en sciences politiques à Bakou.

Des informations et des photographies sur le riche patrimoine culturel, historique et architectural de Choucha, la perle de la culture azerbaïdjanaise, ainsi que de nombreuses figures éminentes azerbaïdjanaises originaires de Choucha, sont données dans les chapitres de l’ouvrage. Le livre contient à la fois des photos qui représentent diverses étapes historiques de la ville forteresse, y compris la période avant l’occupation, pendant l’occupation et après sa libération. Cet ouvrage, qui incarne Choucha comme symbole de l’histoire et de la culture azerbaïdjanaises, est le premier livre sur Choucha présenté aux lecteurs français.