Les cas de cancer devraient augmenter de 55 % d'ici 2040 par rapport à 2020

Bakou, 3 avril, AZERTAC

Les cas de cancer dans le monde devraient augmenter de 55 % d'ici 2040 par rapport à 2020, selon les données de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), indique l’agence de presse Anadolu.

Si les taux de cancer restent stables et que la croissance et le vieillissement de la population se poursuivent en parallèle, on estime que 28 millions de nouveaux cas de cancer seront observés dans le monde d'ici 2040, a déclaré l'OMS.

En outre, on prévoit une augmentation de 54,9 % des cas de cancer jusqu'en 2040 par rapport à 2020, cette augmentation étant de 60,6 % plus élevée pour les hommes que pour les femmes.

Le cancer, la deuxième cause de décès la plus fréquente, est diagnostiqué chez 734 000 personnes chaque année, avec un décès sur six dû au cancer dans le monde en 2020.

Plus de 19,2 millions de cas de cancer ont été diagnostiqués dans le monde en 2020, avec plus de 9,9 millions sont décédées des suites de la maladie.

Les types de cancer les plus courants sont le cancer du poumon, de la prostate, colorectal, de l'estomac et du foie chez les hommes, et le cancer du sein, colorectal, du poumon, du col de l'utérus et de la thyroïde chez les femmes.

De plus, environ 400 000 enfants reçoivent un diagnostic du cancer chaque année dans le monde.

Le fardeau physique, émotionnel et économique de la maladie continue d'augmenter dans le monde entier, ce qui en fait une situation extrêmement difficile à gérer dans de nombreux pays à revenu intermédiaire ou faible.

Quelque 30 à 50 % des décès liés au cancer peuvent être évités grâce à un diagnostic précoce et à un traitement efficace. Or, un nombre important de patients n'ont pas accès au diagnostic et au traitement en temps opportun.

Les traitements tels que la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie et la greffe de moelle osseuse sont les traitements les plus courants du cancer.

L'Asie est le continent qui compte le plus de cas de cancer avec plus de 9,5 millions de malades, selon les données du Centre international de recherche sur le cancer.