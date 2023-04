L’Azerbaïdjan et l’Ouzbékistan discutent de leur coopération en matière de l’information

Bakou, 3 avril, AZERTAC

Une délégation azerbaïdjanaise comprenant des chefs d'un certain nombre d'institutions gouvernementales est en visite en Ouzbékistan.

La délégation conduite par Ismet Settarov, président du Conseil de l'audiovisuel de la République d'Azerbaïdjan, a été reçue le 3 avril par Asadjon Khodjaev, directeur général de l'Agence d'information et de communication de masse sous l'administration présidentielle de la République d'Ouzbékistan, à Tachkent.

Lors de la rencontre, la sécurité de l'information entre les deux pays, les perspectives d'élargissement de la coopération bilatérale ont été discutées et l'importance de la mise en œuvre de projets concrets pour le développement des relations dans le domaine des médias a été soulignée. L’Ouzbékistan a exprimé son intérêt à apprendre l'expérience de l'Azerbaïdjan dans le domaine des médias et de l'information, ainsi que dans la lutte contre les fausses nouvelles. L'accent a été mis sur l’importance de renforcer l'échange d'informations et d'expériences entre les principales agences de presse des deux pays.

Il a été indiqué qu'il était important de transmettre au monde les travaux de construction à grande échelle réalisés dans les territoires azerbaïdjanais libérés de l'occupation, et que les médias jouaient un rôle majeur dans ce processus.