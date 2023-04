Ilham Aliyev : La présence du deuxième exemplaire de la voiture électrique turque en Azerbaïdjan est la manifestation de notre amitié et notre fraternité

Bakou, 4 avril, AZERTAC

« La présence du deuxième exemplaire de la voiture électrique turque Togg en Azerbaïdjan est la manifestation de nos relations d’amitié et de fraternité », a estimé le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, lors de son entretien avec le ministre turc de l’Industrie et de la Technologie, Mustafa Varank.

Le président Ilham Aliyev a déclaré que le pays frère avait fabriqué ces dernières années des produits de haute technologie dans les domaines de l’industrie de défense et de l’industrie civile. Le chef de l’Etat a souligné que cela avait été possible grâce à l’intelligence, au talent et au travail du peuple turc sous la direction du président turc Recep Tayyip Erdogan, et a considéré le lancement de la production en série de la voiture électrique Togg comme un bon exemple à cet égard.

Ilham Aliyev a félicité le président turc et le peuple turc ami et frère pour toutes ces réalisations obtenues.