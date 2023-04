Le président Aliyev partage une publication sur les réseaux sociaux à l’occasion de la Journée internationale pour la sensibilisation au problème des mines et l'assistance à la lutte antimines

Bakou, 4 avril, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a partagé une publication sur ses comptes de réseaux sociaux à l’occasion de la Journée internationale pour la sensibilisation au problème des mines et l’assistance à la lutte antimines, célébrée le 4 avril.

La publication du président de la République indique : « Le 4 avril, c’est la Journée internationale pour la sensibilisation au problème des mines et l’assistance à la lutte antimines. Plus d’un million de mines ont été enfouies par l’Arménie au cours des 30 années d’occupation des territoires de azerbaïdjanais. L’Azerbaïdjan est l’un des pays les plus infestés de mines au monde. L’Azerbaïdjan est l’un des pays les plus infestés de mines au monde. Plus de 3300 citoyens de notre pays ont été victimes des mines depuis le début des années 90. Depuis le 10 novembre 2020, la fin de la Guerre patriotique, près de 300 citoyens azerbaïdjanais ont été tués ou grièvement blessés à cause du terrorisme des mines de l’Arménie.

L’Azerbaïdjan déclarera le déminage humanitaire un Objectif national de développement durable. Notre pays promeut activement l’initiative d’introduire le déminage humanitaire en tant que 18e Objectif de développement durable des Nations Unies. L’Azerbaïdjan a également proposé de former un Groupe des mêmes avis des pays touchés par les mines.

Des travaux de construction de grande envergure est actuellement en cours dans nos territoires libérés. Le déminage humanitaire basé sur les technologies les plus avancées ainsi que la sensibilisation au problème des mines font partie intégrante de ce processus. J’apprécie beaucoup nos démineurs qui travaillent avec dévouement jour et nuit. Les efforts internationaux devraient être accrus pour mettre fin au terrorisme des mines dans le monde.