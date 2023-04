Lancement de la rencontre médiatique « Relations saoudo-pakistanaises... efforts conjoints pour servir l’islam et les musulmans et combattre le terrorisme »

Bakou, 4 avril, AZERTAC

Aujourd'hui, la réunion des médias sur « les relations saoudo-pakistanaises... Les efforts conjoints pour servir l'islam et les musulmans et combattre le terrorisme » a débuté dans la capitale pakistanaise, Islamabad. Dirigé par le président du Conseil des universitaires du Pakistan, Cheikh Tahir Mahmoud Ashrafi, et en présence de représentants d'agences de presse et de plusieurs universitaires et intellectuels ; Il comprend 10 axes principaux qui traitent de l'importance des relations saoudo-pakistanaises, des efforts des deux pays, des deux dirigeants et des deux peuples frères pour servir l'islam et les musulmans, et de la coopération conjointe pour défendre les problèmes de la nation, dont le principal est la cause palestinienne et de promouvoir la paix sur la terre du Cachemire, selon le site web de l’UNA (Union des agences de presse de l’OCI).

Au cours de la réunion, Ashrafi a confirmé l'achèvement de toutes les dispositions et de l'équipement pour l'organisation de la Conférence sur le message de l'islam lors de sa cinquième session, qui se tiendra sous les auspices du président pakistanais, le Dr Arif Alvi, à Islamabad le lundi 10 avril, sous le titre « Relations saoudo-pakistanaises, efforts conjoints au service de l'islam et des musulmans et lutte contre le terrorisme ; Il a mis en garde contre le danger de propagation de la violence, de l'extrémisme et du terrorisme et son impact sur la sécurité et la stabilité des pays de la région et du monde.

Il a appelé à l'importance de soutenir les efforts continus pour unifier le mot et les rangs du monde islamique, et d'autres points et sujets importants aux niveaux interne et international, notant que la Conférence sur le message de l'islam se déroule à un stade très important dans un contexte de conditions politiques difficiles, de défis économiques, alimentaires et sanitaires, de variables climatiques et environnementales auxquelles les pays de la région et du monde sont exposés et qui menacent les intérêts économiques des pays arabes et islamiques ; Il a noté la participation d'un groupe de dignitaires éminents, dont des ministres, des universitaires, des ambassadeurs, des politiciens, des intellectuels, des personnalités de la culture et des médias du Pakistan et des pays arabes et islamiques.

Il a souligné les excellents services et installations fournis par le gouvernement du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, le roi Salman bin Abdulaziz, et son digne prince héritier aux pèlerins et visiteurs de la Omra pendant le mois de Ramadan en cours, et la volonté du Royaume, comme d'habitude, d'organiser la saison du Hajj cette année. Il a salué les efforts du Royaume et de ses dirigeants et les services qu'il fournit à l'islam, aux musulmans, aux deux saintes mosquées, aux pèlerins et aux artistes de la Omra.

Il a ajouté que les musulmans de toutes les régions du monde remercient le Royaume et ses dirigeants et apprécient leurs efforts, leur travail et leur assistance au peuple de la nation et leur rôle de pionnier face aux crises, défis et développements régionaux et mondiaux affectant la sécurité de la région. et la stabilité des pays du Moyen-Orient et du monde. Notant que le Royaume d'Arabie saoudite est un grand pays islamique, qu'il est le grand frère du Pakistan, qu'il a son prestige, son poids et son influence politique et économique mondiale, qu'il a des contributions tangibles à l'intérieur et à l'extérieur du Pakistan, et qu'il est apprécié par les dirigeants, les dirigeants, les universitaires et les peuples de la nation arabe et islamique et du monde.

Il a souligné que le Royaume représente le cœur battant du monde islamique et a sa propre particularité en tant que centre de l'unité de la nation, et tout le monde est fier et fier de la profondeur des relations saoudo-pakistanaises, de la coopération conjointe, des grands efforts , et des progrès remarquables qui se sont traduits par de nombreux travaux et une coopération conjointe dans tous les domaines, indiquant que le Royaume est au service de l'islam et des musulmans, et les efforts des institutions concernées par les programmes de lutte contre la violence, l'extrémisme et le terrorisme qui menacent les intérêts des pays et des peuples du monde et visent à saper la sécurité et la stabilité des pays de la région et du monde.

Le président du Conseil des universitaires du Pakistan, Cheikh Tahir Mahmoud Ashrafi a conclu ; Media Meeting Bienvenue aux invités de la conférence Message of Islam; Soulignant l'importance de la coopération entre les pays de la région et le monde pour promouvoir la paix au Pakistan, dans les pays voisins et dans le monde ; Demandant à Dieu Tout-Puissant de préserver la sécurité et la stabilité du Royaume, du Pakistan et de tous les pays arabes et islamiques, en espérant que la sécurité, la stabilité et la paix prévaudront dans les pays et les peuples du monde.