Djeyhoun Baïramov informe les représentants de l’UNESCO de la situation établie dans la région après la Guerre patriotique

Bakou, 4 avril, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, a rencontré la directrice du Bureau de Liaison de l’UNESCO à Addis-Abeba, Rita Bissoonauth, ainsi que les secrétaires généraux des commissions nationales pour l'UNESCO de la République de Guinée, du Congo, de la Côte d’Ivoire, du Niger et du Bénin, du Togo, du Burkina Faso, de la Guinée équatoriale, de Djibouti et du Gabon.

La réunion a porté sur la coopération multilatérale entre l’Azerbaïdjan et les pays africains, y compris l’agenda de coopération au sein de l’UNESCO.

Soulignant l’importance que l’Azerbaïdjan attache à la coopération avec l’'Organisation des Nations Unies (ONU) et ses agences spécialisées, le ministre Baïramov a déclaré que l’Azerbaïdjan, en tant que pays donateur, coopère étroitement avec l’UNESCO dans les domaines de l’éducation, de la culture, du sport et de la science.

Djeyhoun Baïramov a également informé les invités des projets de restauration et de construction de grande envergure réalisés par l’Azerbaïdjan dans la région pendant la période post-conflit et du processus de paix avec l’Arménie. Soulignant les provocations militaires et politiques commises par l’Arménie pendant la période post-conflit, qui avaient entravé le processus de paix, le ministre des Affaires étrangères a souligné la détermination de l'Azerbaïdjan à faire avancer l'agenda de paix.

Rita Bissoonauth, directrice du Bureau de Liaison de l’UNESCO à Addis-Abeba, a remercié pour l’organisation de la formation, qui jouera un rôle important dans l’expansion des relations entre l’Azerbaïdjan et les pays africains au sein de l’UNESCO.

La délégation africaine est en visite à Bakou pour assister à la formation, co-organisée par l’Université ADA, la Commission nationale de la République d’Azerbaïdjan pour l’UNESCO et l’Institut pour le développement et la diplomatie.