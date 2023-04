Douchanbé a accueilli le Forum d'investissement tadjiko-azerbaïdjanais

Bakou, 5 avril, AZERTAC

Le Forum sur l'investissement tadjiko-azerbaïdjanais s'est tenu mardi à Douchanbé, la capitale du Tadjikistan. Ce forum, coorganisé par le Fonds azerbaïdjanais pour la promotion des exportations et des investissements (AZPROMO) et le Comité d'État pour les investissements et la gestion des biens de l’État de la République du Tadjikistan, a réuni plus de 170 entreprises représentant les secteurs énergétique, agricole, alimentaire, des TIC, financier, touristique et pharmaceutique des deux pays.

Dans son allocution, Sadi Qodirzoda, président du Comité d’État tadjik des biens et de l’investissement, a parlé de la coopération économique et commerciale entre les deux pays et a souligné l’importance des événements d’affaires organisés avec la participation des entreprises pour établir des relations plus étroites entre les entrepreneurs azerbaïdjanais et tadjiks et accroître l’efficacité de la coopération.

Le vice-ministre azerbaïdjanais de l’Economie, Sahib Mammadov, a souligné que les réunions des chefs d’Etat à différents formats sont très importantes pour le renforcement des relations amicales entre les deux pays.

Sahib Mammadov a souligné que l’Azerbaïdjan attache une importance particulière au développement des relations économiques bilatérales avec le Tadjikistan.

Les intervenants du forum ont souligné le potentiel d’investissement et le climat des affaires et de l’investissement dans les deux pays.

Des exposés ont également été présentés sur le potentiel d’investissement de l’Azerbaïdjan et du Tadjikistan et sur les projets en cours de réalisation.

Dans le cadre de ce forum, des mémorandums d’accord ont été signés entre la Confédération des entrepreneurs d’Azerbaïdjan et la Chambre de commerce et d’industrie du Tadjikistan, ainsi que l’Association pour le développement de l’entreprenariat féminin d’Azerbaïdjan et l’Association nationale des femmes d’affaires du Tadjikistan, la Compagnie minière internationale d’Azerbaïdjan et l’entreprise Tadjik Talco Management Limited, ainsi que la Banque AzerTurk et Amonatbonk.

Au cours de cette visite, le vice-ministre de l’Economie Sahib Mammadov a rencontré le vice-ministre tadjik du Développement économique et du Commerce, Ahliddin Nuriddinzoda.

Les parties ont échangé des vues sur la détermination des axes majeures des relations économiques et commerciales.