L’Azerbaïdjan et le Tadjikistan signe un mémorandum d’accord sur l’investissement

Bakou, 5 avril, AZERTAC

Une délégation du Ministère de l’Economie de l’Azerbaïdjan et des entrepreneurs azerbaïdjanais ont participé au Forum d'investissement tadjiko-azerbaïdjanais à Douchanbé.

Un mémorandum d’accord a été signé entre la Confédération des entrepreneurs d’Azerbaïdjan et la Chambre de commerce et d'industrie du Tadjikistan lors du forum présidé par Sadi Qodirzoda, président du Comité d’État tadjik des biens et de l’investissement.

Le document prévoit l’investissement, la promotion de l’expansion des liens économiques, l’échange d’information sur les projets d’investissement, les exercices, les missions d’affaires et les salons, ainsi que l’organisation des visites d’affaires entre les deux pays.