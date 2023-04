Ilham Aliyev : Nous sommes heureux de voir la dynamique de développement des relations entre l’Azerbaïdjan et la Malaisie

Bakou, 5 avril, AZERTAC

Nous attachons une grande importance aux relations d’amitié entre l’Azerbaïdjan et la Malaisie. Nous sommes heureux de voir la dynamique de développement de nos relations interétatiques au cours de la période de trente ans et l’expansion de notre coopération d’intérêt mutuel.

C’est ce qui ressort du message de félicitations que le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a adressé au roi de Malaisie à l'occasion du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la République d’Azerbaïdjan et la Malaisie.

« Je tiens à souligner la coopération fructueuse de nos pays au sein des institutions internationales, et particulièrement, au sein de l’Organisation de la coopération islamique et du Mouvement des non-alignés. Aujourd’hui, il existe de bonnes opportunités pour développer encore davantage les liens entre nos deux pays. Je crois que nous continuerons à approfondir nos relations d’amitié et notre coopération bilatérale et multilatérale par nos efforts conjugués en utilisant les opportunités existantes », a noté le chef de l’Etat dans son message.