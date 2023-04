Rencontre en tête-à-tête des présidents azerbaïdjanais et tadjik VIDEO

Douchanbé, 5 avril, AZERTAC

Les présidents de la République d’’Azerbaïdjan et de la République du Tadjikistan, MM. Ilham Aliyev et Emomali Rahmon, se sont rencontrés en tête-à-tête à Douchanbé mercredi 5 avril.

Après avoir souhaité bienvenue à son homologue Ilham Aliyev, le président tadjik Emomali Rahmon a dit que les relations mutuelles entre les deux peuples avaient une histoire ancienne et de bonnes traditions. Il a évoqué avec satisfaction que les relations interétatiques entre les deux pays se développent dans de nombreuses sphères.

« Nous attachons une grande importance au renforcement de ces relations à tous les formats. Aujourd’hui, je suis prêt à discuter avec vous de l’état et des perspectives des relations mutuelles entre nos pays, ainsi que des questions internationales et régionales », a fait savoir Emomaalli Rahmon.

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a remercié son homologue Emomali Rahmon de l’avoir invité, se disant enchanté de revenir au Tadjikistan, pays frère et ami.

« Comme vous l’avez mentionné, les relations entre nos pays ont une belle histoire et, j’en suis convaincu, un très bel avenir. Nous coopérons dans de nombreuses sphères à la fois sur les plateformes internationales, au sein des institutions internationales et, bien sûr, sur le plan bilatéral. Il existe de très bonnes perspectives pour l’approfondissement de la coopération, y compris celle en matière de commerce et économie, d’industrie et de transport. Bien sûr, nous en discuterons en détail. Les membres des délégations auront des discussions actives entre eux. Je suis confiant que les résultats du voyage seront couronnés de succès. Nous déterminerons le programme ultérieur de nos activités conjointes », a dit Ilham Aliyev.

Le président azerbaïdjanais a renouvelé ses remerciements pour l’hospitalité.