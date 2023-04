Le président Ilham Aliyev : Je suis convaincu que les relations azerbaïdjano-tadjikes ont un très bel avenir

Bakou, 5 avril, AZERTAC

« Comme vous l’avez mentionné, les relations entre nos pays ont une belle histoire et, j’en suis convaincu, un très bel avenir », a estimé le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, lors de sa rencontre en tête-à-tête avec son homologue tadjik Emomali Rahmon à Douchanbé.

« Nous coopérons dans de nombreuses sphères à la fois sur les plateformes internationales, au sein des institutions internationales et, bien sûr, sur le plan bilatéral. Il existe de très bonnes perspectives pour l’approfondissement de la coopération, y compris celle en matière de commerce et économie, d’industrie et de transport », a souligné Ilham Aliyev.

Le président azerbaïdjanais se dit confiant que les résultats de la visite seraient couronnés de succès et exprimé ses remerciements pour l’hospitalité.