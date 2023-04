Les relations entre les PME azerbaïdjano-russes au cœur des discussions

Bakou, 5 avril, AZERTAC

Orkhan Mammadov, président du Conseil d’administration de l’Agence azerbaïdjanaise pour le développement des Petites et Moyennes entreprises (KOBIA), et Maxim Fateev, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Russie, ont eu une rencontre en marge de la 19e du Salon international du tourisme et du voyages d'Azerbaïdjan (AITF 2023).

Lors de la rencontre, les parties ont échangé sur les opportunités de coopération bilatérale et les initiatives conjointes en matière d’expansion des liens entre les petites et moyennes entreprises des deux pays.