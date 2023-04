L’ICESCO appelle à faire du sport un moyen pour édifier des sociétés plus prospères

Bakou, 5 avril, AZERTAC

Le monde célèbre, le 6 avril de chaque année, la Journée mondiale du sport au service du développement et de la paix, qui constitue une occasion pour mettre l’accent sur le rôle positif du sport et de l’activité physique dans le renforcement des liens sociaux, la réalisation du développement durable, la consolidation des valeurs de coexistence et de paix et la promotion des droits de l’homme à travers le monde, indique le site web de l’ICESCO.

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) saisit cette opportunité pour souligner le rôle primordial du sport dans l’édification de sociétés plus inclusives et prospères, d’autant plus qu’elle appelle à des efforts concertés et à une action conjointe afin de renforcer son impact positif. Le but est de garantir la santé physique et morale et réaliser la prospérité dans des sociétés saines et durables, et ce, à travers la promotion des initiatives créatives visant à développer les compétences des femmes, des jeunes et des enfants.

L’ICESCO précise également que dans le cadre de ses efforts priorisant le sport, elle a lancé nombre de programmes et projets faisant de cette activité un outil fondamental dans la réalisation du changement et de la complémentarité des sociétés. Il s’agit en particulier du Programme de réinsertion des enfants de la rue à travers le sport, du Marathon de l’ICESCO de la cohésion sociale, en plus du Forum intitulé : « Les femmes dans le sport » ; lequel a été une occasion pour souligner l’importance de renforcer la participation féminine en matière de sport.

L’ICESCO veille, à travers l’initiative « Le Sport pour le changement sociétal », à mobiliser les efforts et à lancer des programmes et projets concrets qui visent à autonomiser les femmes et à encourager les filles à devenir des leaders dans leur domaine d’action. Il s’agit également d’édifier des sociétés plus résilientes et réaliser le changement positif à travers les activités sportives. À cet égard, l’Organisation envisage de lancer les programmes suivants : « Diplomatie sportive » et « Jeunes volontaires internationaux dans le sport ».