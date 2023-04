Le président Ilham Aliyev : J’ai été très ravi de voir le développement rapide de la ville de Douchanbé, qui s'embellit d'année en année

Bakou, 5 avril, AZERTAC

« J’ai été très ravi de voir le développement rapide de la ville de Douchanbé, qui s’embellit d’année en année. J’ai effectué ma dernière visite à Douchanbé il y a près de cinq ans, et je peux dire avec confiance que des changements positifs importants ont eu lieu en si peu de temps », a souligné le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans sa déclaration à la presse conjointe avec le président tadjik Emomali Rahmon à Douchanbé.

Félicitant son homologue tadjik et tout le peuple frère du Tadjikistan pour les grandes réalisations en matière de développement socio-économique du pays, le président Ilham Aliyev a dit : « Ce que je vois et ce dont je parlais avec le président tadjik concernant les projets futurs suggèrent que la capitale du Tadjikistan sera encore plus belle et encore plus pratique pour les visiteurs et les résidents.