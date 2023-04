Ilham Aliyev : Le développement des relations fraternelles entre l’Azerbaïdjan et le Tadjikistan est le résultat de l’activité du début des années 1990

Bakou, 5 avril, AZERTAC

« Je voudrais également exprimer ma gratitude au président du Tadjikistan pour l’attitude bienveillante envers la mémoire de mon père Heydar Aliyev, qui, avec Emomali Rahmon, a été à l’origine de l’établissement des relations interétatiques entre nos pays et, en substance, ils ont jeté les fondements de ces relations », a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors d’une conférence de presse conjointe avec le président tadjik Emomali Rahmon à Douchanbé.

« Aujourd’hui, le développement réussi des relations fraternelles entre nos pays est précisément le résultat de cette activité du début des années 1990, lorsque le Tadjikistan et l’Azerbaïdjan ont connu de grandes difficultés, lorsque la stabilité publique et politique de nos pays a été perturbée, lorsque, malheureusement, il y avait une guerre civile au Tadjikistan et en Azerbaïdjan. La guerre la plus horrible est le fratricide. Le président Emomali Rahmon et le président Ilham Aliyev ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour tourner la page sanglante et mettre nos pays sur la voie du développement. Et ils y ont réussi », a précisé le chef de l’État azerbaïdjanais.