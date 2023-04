Le président Aliyev : Aujourd’hui, le Tadjikistan et l’Azerbaïdjan sont deux États stables

Bakou, 5 avril, AZERTAC

« Aujourd’hui, le Tadjikistan et l’Azerbaïdjan sont deux États stables. Aujourd’hui, alors que nous voyons des foyers d’instabilité dans notre région et, en général, dans le monde, je pense que tout le monde comprend que la stabilité constitue la base du développement, celle de la sécurité. Sans stabilité, il n’y aura pas d’investissement, pas de progrès et de tranquillité d’esprit pour le peuple », a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans sa déclaration à la presse conjointe avec le président tadjik Emomali Rahmon à Douchanbé.

« L’exemple de nos pays, qui poursuivent une politique basée sur les intérêts nationaux de nos peuples, montre que de grands résultats peuvent être obtenus avec un leadership avisé, même en partant du point de développement le plus bas », a ajouté le chef de l’Etat.