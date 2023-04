Le président tadjik : La visite du président azerbaïdjanais est une suite logique des liens séculaires entre nos peuples

Bakou, 6 avril, AZERTAC

« Je garde toujours un souvenir chaleureux de notre communication avec ce grand homme d’État de l'Azerbaïdjan frère. Au moment le plus fatidique pour le pays, Heydar Aliyev est devenu un véritable leader national de son peuple glorieux et a conduit le pays sur la voie de la stabilité et du développement », a dit le président tadjik Emomali Rahmon dans la déclaration à la presse conjointe avec son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev à Douchanbé.

« La visite du distingué Ilham Heydar oglu est une suite logique non seulement de ces liens, mais aussi des liens séculaires de communication mutuelle entre nos peuples, à l’origine desquelles se trouvait l’incomparable Nizami Gandjavi, vénéré dans chaque maison tajike. Par conséquent, nos entretiens, comme toujours, ont été de nature constructive, visant à promouvoir et à approfondir notre coopération bilatérale », a ajouté le président Rahmon.