Le président azerbaïdjanais: Notre développement réussi actuel est le résultat du travail des grands leaders

Bakou, 6 avril, AZERTAC

« Parmi toutes les anciennes républiques de l’Union soviétique, le Tadjikistan et l’Azerbaïdjan ont pris le chemin de l’indépendance dans les pires conditions, dans les circonstances les plus difficiles. Ceux qui se souviennent bien de cette période peuvent certainement le confirmer. Mais il est nécessaire que la jeune génération en Azerbaïdjan et au Tadjikistan le sache également », a estimé le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans la déclaration à la presse conjointe avec son homologue tadjik Emomali Rahmon à Douchanbé.

« Notre développement réussi actuel, comme dit-on, n’est pas tombé du ciel, c’est le résultat du travail des grands leaders, les dirigeants de nos peuples, qui, au péril d’eux-mêmes et de leur vie, ont tout fait pour assurer un développement pacifique et réussi », a souligné le chef de l’Etat.