La Banque centrale d’Azerbaïdjan et la Banque nationale du Tadjikistan signent un mémorandum

Bakou, 6 avril, AZERTAC

La Banque centrale d’Azerbaïdjan et la Banque nationale du Tadjikistan ont signé, en marge de la visite d’Etat du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev à Douchanbé, un mémorandum d’accord sur la coopération.

L’objectif du mémorandum est de coopérer et d’organiser des échanges d’expérience et d’information, de discuter des questions d’actualité et donner des conseils techniques dans le secteur bancaire.

Ce document servira à renforcer la coopération entre les banques centrales azerbaïdjanaises et tadjikes. Il contribuera au développement du système bancaire des deux pays.