Une témoin du génocide commis au Rwanda revient sur son vécu

Bakou, 6 avril, AZERTAC

Bien que 29 ans se soient écoulés depuis le génocide au Rwanda, qui a commencé le 6 avril 1994 et au cours duquel environ 800 000 personnes ont été massacrées en 100 jours, les victimes du génocide ne se sont pas remises du traumatisme qu’elles ont vécu. Le Tribunal pénal international pour le Rwanda, qui a jugé les auteurs du génocide, a parfois été critiqué pour ne pas avoir puni certains des auteurs, indique l’Agence Anadolu (AA).

Consolee Nishimwe, qui avait 14 ans lorsque le génocide a commencé et a perdu 3 frères et sœurs et de nombreux proches, et l’ancien ambassadeur américain pour les crimes de guerre, Stephen Rapp, ont témoigné auprès du correspondant des AA à l’occasion du 7 avril, Journée du souvenir des victimes du génocide rwandais.

Nishimwe, qui est née à Kibuye, au Rwanda, en 1979 en tant que fille d’une famille chrétienne avec 5 enfants, a déclaré que les fondements idéologiques qui ont rendu le génocide possible dans son pays ont été posés pendant la période coloniale belge:

"Les Tutsis et les Hutus étaient des classes sociales différentes dans le pays, mais quand les Belges sont venus, ils l’ont changé avec la méthode 'diviser pour mieux régner'. Ainsi, les classes sociales sont devenues ethnicité. La façon de déterminer notre origine ethnique était de mesurer notre nez et notre taille. Alors ils ont dit : 'Ce sont des Hutus, ce sont des Tutsis'. Ensuite, ils ont distribué des cartes d’identité en conséquence".

- "La radio RTLM a été utilisée comme machine à propagande pour semer la haine"

Nishimwe a déclaré qu’elle avait été victime de discrimination de la part de ses professeurs à l’école primaire parce qu’elle était Tutsi.

"Avant le génocide, notre maison était pleine d’amour et de compassion. Quand je suis allée au lycée, j’ai réalisé qui j’étais parce qu’il y avait déjà de la propagande dans le pays à travers la Radio Télévision Libre des Mille Collines (RTLM) prêchant la haine des Tutsis. Ils nous disaient : 'Vous êtes des cafards, vous êtes des serpents'. Ces phrases ont été beaucoup utilisées à la radio. C’était terrible d’entendre ça quand j’étais enfant."

Elle a encore expliqué que la radio RTLM a été fondée par des Hutus radicaux en 1993 et a fait des émissions provocatrices jusqu’au début du génocide en 1994.

"RTLM a été utilisée comme une machine de propagande pour répandre la haine et a fait accepter cette haine à chaque personne ordinaire dans le pays, à nos voisins hutus, avec qui nous allions à l’école et partagieons notre table. C’est ainsi que la haine s’est répandue et que le génocide a été possible grâce à cette station de radio", a-t-elle affirmé.

Rappelant que le génocide a commencé le 6 avril 1994, avec la destruction de l’avion du président hutu Juvénal Habyarimana, Nishimwe a indiqué: "Immédiatement après que l’avion de l’ancien président ait été abattu, ils ont dit que les Tutsis avaient perpétré l’assassinat le 6 avril pour perpétrer leur massacre, qu’ils avaient déjà bien planifié, mais ce n’était pas vrai."

Nishimwe, qui a assuré que l’un des massacres les plus sanglants de l’histoire a été déclenché par les annonces faites à la radio, a poursuivi :

"Nous avons dû nous cacher tout de suite. J’ai dû faire face à des choses inimaginables au cours de ces 3 mois de cachette qui ont été très difficiles pour beaucoup d’entre nous. J’ai perdu mon père. Mes 3 frères et grands-mères des deux côtés ont été tués. Du côté paternel de mes oncles, tantes, cousins, j’ai perdu presque tout le monde dans ma famille. Quelques-uns des membres de ma famille maternelle ont survécu."

- "Le viol était une arme utilisée pendant le génocide"

Nishimwe, expliquant qu’elle a été soumise à la torture et au viol, a encore ajouté : "Le viol a été utilisé comme une arme dans le génocide. J’ai aussi été violée et, par conséquent, je vis séropositive. De plus, non seulement moi, mais beaucoup de femmes qui ont survécu comme moi continuent de vivre avec les conséquences non seulement traumatisantes mais aussi physiques du génocide."

Nishimwe, qui a survécu au génocide avec sa mère et sa sœur, a déclaré: "Après le génocide, tous les traumatismes que j’ai vécus quand j’étais jeune, quand je pensais que je devais perdre tout le monde, et vivre avec les conséquences de ce qui m’est arrivé, j’ai souvent pensé que j’aurais aimé mourir aussi, mais en même temps, quand j’ai regardé autour de moi, j’avais des amis qui ont perdu toute leur famille. Cela m’a permis de rester forte. De plus, ma mère était vivante. Cela m’a donné la force de ne jamais abandonner."

Nishimwe, qui a déménagé à New York, aux États-Unis, en 2001, a écrit un livre sur ses expériences. "Je n’ai pas peur de retourner au Rwanda. Il s’agit plus d’être émotionnellement prêt à tout affronter et maintenant je suis prêt à retourner dans mon pays."

- "Il était très clair qu’il y aurait un génocide"

L’ancien ambassadeur des États-Unis pour les crimes de guerre, Stephen Rapp, qui a été avocat principal et procureur général au Tribunal pénal international pour le Rwanda établi par les Nations Unies (ONU) de 2001 à 2007, a déclaré que plus de 70% des Tutsis ont été tués dans le génocide.

"Le génocide était le projet du groupe extrémiste hutu, qui a pris le pouvoir immédiatement après l’accident d’avion et a tué 800 000 hommes, femmes et enfants pendant 100 jours. Les preuves étaient si solides qu’après plusieurs audiences en 2006, la chambre d’appel qui s’est penchée à la fois sur notre tribunal et sur le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a décidé que nous considérerions la question comme un génocide sans avoir besoin d’autres preuves. C’était aussi clair que le soleil se levant de l’est. Ce n’était pas contestable."

Se référant à l’opinion de Roméo Dallaire, commandant de la Force de la Mission d’appui des Nations Unies au Rwanda (MINUAR) à l’époque, selon laquelle le génocide était évitable, Rapp a déclaré : "Le général canadien Roméo Dallaire a envoyé un message à New York 3 à 4 mois avant le génocide que les extrémistes prévoyaient de perpétrer au Rwanda. Avant le génocide, ils avaient dressé des listes de Hutus et de Tutsis modérés qu’ils prévoyaient de tuer en premier. Il était donc très clair qu’il y aurait un génocide dans le pays", a-t-il déclaré.

Se référant aux critiques selon lesquelles des pays comme la Belgique, la France, les États-Unis et l’ONU ont été des spectateurs du génocide, Rapp a déclaré :

"Dès que l’accident d’avion s’est produit, en particulier après que 10 soldats de maintien de la paix ont été tués par des extrémistes, la Belgique a retiré ses plus grandes troupes du pays et a encouragé les autres pays à quitter la région. Le général Dallaire voulait renforcer la MINUAR. Il voulait augmenter leur nombre à 5 000 ou 6 000, mais cette demande n’a pas été acceptée. L’incapacité à renforcer la force de maintien de la paix a été, à mon avis, la chose la plus importante qui a contribué au génocide. Aucun pays qui a vu le massacre au Rwanda n’a voulu s’impliquer."

- "Nous avons condamné environ 60 personnes pour génocide"

Rapp, expliquant que l’ONU a créé la Cour pénale internationale du Rwanda 5 mois après le génocide pour juger les responsables du génocide et d’autres violations du droit international au Rwanda, a expliqué: "Nous avons poursuivi près de 90 à 99 personnes. Le tribunal a finalement traduit environ 85 d’entre eux en justice. Aujourd’hui, les personnes reconnues coupables de génocide sont environ 65 à 70 personnes. En d’autres termes, nous avons condamné environ 60 personnes pour génocide dans presque tous les cas."

Commentant les critiques selon lesquelles le tribunal n’a pas identifié et puni les responsables, Rapp a assuré: "Nous devions prouver les affirmations du peuple, et bien qu’il soit clair qu’il y a eu un crime, vous devez prouver que certaines personnes ont fait quelque chose de très spécifique pour que cela se produise. C’est pourquoi les acquittements ont eu lieu. La conclusion qu’il y a eu génocide ne signifie pas que certaines personnes étaient coupables. Nous devions le prouver au-delà de tout doute raisonnable."

- Un génocide qui a duré 100 jours

Au Rwanda, en 1994, les Hutus ont lancé un génocide contre les Tutsis, et plus de 800 000 Hutus et Tutsis modérés ont été tués dans un massacre de 100 jours dans le pays.

En raison du génocide, qui est considéré comme l’un des plus grands génocides de l’histoire, l’ONU célèbre la Journée du souvenir des victimes du génocide rwandais le 7 avril de chaque année.