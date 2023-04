Toronto : la Maison de l’Azerbaïdjan a ouvert ses portes à North York

Bakou, 6 avril, AZERTAC

La Maison de l’Azerbaïdjan à North York, dans la province de l’Ontario au Canada, a ouvert officiellement ses portes.

Des employés du Comité d’État en charge de la Diaspora, le chargé d’affaires d’Azerbaïdjan au Canada Vassif Aboutalybov, des représentants du gouvernement et du parlement canadiens, le consul général de Türkiye, des résidents locaux et des représentants des communautés indienne, juive et ouzbèke, des chefs et des membres des organisations diasporiques azerbaïdjanaises se sont joints à la cérémonie d’inauguration.

Après la cérémonie d’inauguration, l’hymne national de l’Azerbaïdjan et du Canada ont retenti, et une minute de silence a été observée en hommage à la chère mémoire des martyrs tombés pour l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan.

Le modérateur de la cérémonie d’inauguration était Tony Ruprecht, ancien ministre et parlementaire. Il a souligné l’importance de la création de maisons azerbaïdjanaises du point de vue de la préservation et de la promotion de la culture nationale et de sa transmission à la jeune génération.

Ensuite, le président du Comité d’État en charge de la Diaspora, Fouad Mouradov, a félicité les Azerbaïdjanais à l’occasion de l’ouverture de la Maison de l’Azerbaïdjan au Canada, et l’a qualifié d’indicateur évident de l’attention croissante de l’Etat azerbaïdjanais envers les Azerbaïdjanais de l’étranger.

Le président du Groupe d’amitié interparlementaire Canada-Azerbaïdjan Philip Lawrence, le député Ali Ahsasi, le membre du gouvernement local Michael Tibollo, le consul général de Türkiye à Toronto Sinem Mingan et le chef régional du Conseil de l’héritage global Qizilbas Arsi Qizilbas ont félicité la communauté azerbaïdjanaise pour cet événement important.

Ensuite, une vidéo illustrant les activités de la Maison de l’Azerbaïdjan a été projetée.

Plus de 200 membres de la communauté azerbaïdjanaise ont assisté à la cérémonie d’ouverture. Fouad Mouradov, a souhaité la bienvenue aux participants à l’événement, auquel ont également été présents des Azerbaïdjanais provenant de l’Azerbaïdjan iranien. Il a exprimé sa gratitude aux membres de la communauté pour avoir mené une vaste campagne d’information et organisé des actions à grande échelle dans la province de l’Ontario pour faire connaître la vérité sur l’Azerbaïdjan pendant la Guerre patriotique de 44 jours.

Le président du comité a donné des informations sur la solidarité des communautés azerbaïdjanaises à l'étranger pendant la période d'après-guerre. Il a parlé des activités des conseils de coordination, des maisons azerbaïdjanaises et des écoles du week-end azerbaïdjanais. Il a félicité les Azerbaïdjanais à l'occasion de l'ouverture de la Maison de l'Azerbaïdjan dans le district de North York et a invité les membres de la communauté à participer aux activités de la Maison de l'Azerbaïdjan.

Ensuite, un large reportage vidéo sur les activités du Comité et les projets, ainsi que des vidéos pédagogiques ont été projetées.

Prenant la parole lors de l’événement, Lalin Hassanova, directrice du Centre d’art et de culture azerbaïdjanais « Vatan » et de la Maison de l’Azerbaïdjan, a donné des informations sur les sphères d’activités.

« La Maison de l’Azerbaïdjan est notre maison à tous, et elle est ouverte à l’initiative et au soutien de chacun d’entre nous », a-t-elle déclaré.

Ensuite, les participants ont assisté la projection d’une vidéo sur l’activité du Centre d’art et de culture azerbaïdjanais « Vatan ».

Le président du Comité d’État en charge de la Diaspora a écouté les propositions des Azerbaïdjanais et a répondu à leurs questions.

Il a été noté que la création de la Maison de l’Azerbaïdjan était le rêve de tous les Azerbaïdjanais.

Les Azerbaïdjanais provenant de l’Azerbaïdjan iranien ont exprimé leur gratitude au président Ilham Aliyev pour le soutien de l’Etat azerbaïdjanais.

La cérémonie s’est poursuivie par un programme artistique.