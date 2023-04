Portugal : une association expérimente l’agriculture syntropique et transforme une terre aride en ferme-jardin

Bakou, 6 avril, AZERTAC

Dans le sud du Portugal, dans la commune de Mértola, l’association Terra Sintropica expérimente depuis trois ans l’agriculture syntropique (une forme d’agriculture régénératrice qui prend pour modèle les écosystèmes des forêts tropicales) pour diminuer sa consommation d’eau dans l’un des territoires les plus secs du pays.

Dans un reportage dédié au sujet, le site « Reporterre », souligne que les collines entourant Mértola, commune au sud du pays, sont sèches et rocailleuses, l'été la température pouvant monter jusqu’à 47 °C, selon l’Agence Anadolu.

C’est au milieu de ce paysage semi-désertique que se trouvent les 3 hectares de la ferme-jardin de Malhadinha, de l’association Terra Sintropica, indique le même média ajoutant que « des blettes, des choux, des oignons, du basilic et des épinards poussent au cœur de rangées d’arbres. Des vignes grimpent sur des peupliers, mêlés aux pêchers, abricotiers ou figuiers. À leurs pieds, de la lavande, des roseaux et des fèves ».

« Tout ceci sur un dense couvert de broyats et de compost. Cette culture par strate, socle de l’agriculture syntropique, est appliquée depuis 2019 dans cette ferme », précise Reporterre.

D’après l’association française d’agroforesterie, cette pratique agricole « repose sur une diversité importante de plantes, cultivées à haute densité, dans leurs conditions optimales de lumière et de fertilité. On parle aussi d’agroforesterie successionnelle », précise le média.

« L’idée de l’agriculture syntropique est de prendre comme modèle l’écosystème de la forêt tropicale, qui est le plus complexe et le plus productif en biomasse, et de l’appliquer à d’autres écosystèmes, explique Marta Cortegano, l’une des directrices de l’association Terra Sintropica. On travaille avec la nature, on part des ressources existantes pour établir des stratifications et des successions qui coopèrent entre elles », ajoute Antonio Coelho, l’un des cofondateurs de l’association, en charge du maraîchage.