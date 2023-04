L’ICESCO appelle à tirer profit de la technologie moderne pour développer le secteur de la santé dans les pays du monde islamique

Bakou, 6 avril, AZERTAC

Le 7 avril, la Journée mondiale de la santé est célébrée afin de sensibiliser à l’importance de promouvoir ce secteur à travers le monde, quelles que soient les conditions socioéconomiques.

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) saisit cette occasion, qui se tient cette année sous le thème : « La santé pour tous », pour souligner son engagement à mettre en place des programmes et activités contribuant à l’amélioration de la qualité de la santé dans les pays du monde islamique, selon le site web de l’ICESCO.

Convaincue que la santé est un droit humain fondamental et une composante nécessaire au développement durable, l’ICESCO veille à consolider les efforts de ses États membres pour développer les systèmes de santé, mettre en œuvre les politiques de couverture sanitaire universelle et sensibiliser aux éléments d’hygiène et d’éducation à la santé, et ce, en lançant des programmes de création de consortiums de santé qui regroupent des centres et instituts de recherche spécialisés dans ce domaine dans plusieurs États membres, en établissant des réseaux scientifiques et en tenant des sessions de formation au profit du personnel concerné.

De même, l’ICESCO appelle les gouvernements, les organisations internationales et régionales et les individus à innover dans le domaine de la santé et à bénéficier des applications de la technologie moderne, de l’intelligence artificielle et de la génomique pour anticiper les maladies génétiques et y remédier, et prévenir les maladies infectieuses.

L’Organisation réaffirme également la nécessité d’accroître l’investissement dans l’entrepreneuriat en matière de santé et de qualifier les cadres spécialisés dans ce domaine.

Considérant que le secteur de la santé est un indicateur précis de la résilience de nos sociétés, l’ICESCO souligne l’importance d’adhérer aux valeurs d’équité et d’égalité, de respecter la vie privée des individus dans ce domaine et d’encourager la recherche scientifique en matière de santé afin d’assurer à tous des soins de santé inclusifs.