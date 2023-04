La Commission mixte intergouvernementale sur la coopération commerciale et économique entre l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan tient sa 19e réunion

Bakou, 7 avril, AZERTAC

La 19e réunion de la Commission mixte intergouvernementale sur la coopération commerciale et économique entre l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan se tient aujourd’hui à Bakou.

L’état actuel et les perspectives de développement de la coopération entre les deux pays sont examinés lors de la réunion. Les discussions portent sur la coopération en matière d’énergie, de commerce, d’économie, de transport, de logistique, de technologies d’information et de communication.

Les co-présidents de la Commission mixte intergouvernementale entre l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan sont Perviz Chahbazov, ministre azerbaïdjanais de l’Energie, et Serik Jumangarin, Vice-Premier Ministre kazakh, ministre du commerce et de l’intégration de ce pays.